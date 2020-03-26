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На Взлетке построят новый торговый центр

Главная Общество
Красноярск
08:30 26 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На перекрестке ул. 78-й Добровольческой бригады и Весны возведут новый торговый центр. Разрешение на строительство объекта подписал глава города Сергей Еремин по итогам публичных слушаний.

ТРЦ планирует возводить компания ООО «ВладКО» на пустыре в районе жилого массива «Аэропорт» на Взлетке. Ранее территория была отведена под строительство жилых домов до 10 этажей, однако застройщик так и не начал работы на участке.

Напомним, в Свердловском районе Красноярска власти отдадут участок под гостиницу. Территорию площадью 2627 кв. м в можно арендовать по итогам открытого тендера 27 марта. 

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