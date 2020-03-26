На Взлетке построят новый торговый центр

На перекрестке ул. 78-й Добровольческой бригады и Весны возведут новый торговый центр. Разрешение на строительство объекта подписал глава города Сергей Еремин по итогам публичных слушаний.

ТРЦ планирует возводить компания ООО «ВладКО» на пустыре в районе жилого массива «Аэропорт» на Взлетке. Ранее территория была отведена под строительство жилых домов до 10 этажей, однако застройщик так и не начал работы на участке.

Напомним, в Свердловском районе Красноярска власти отдадут участок под гостиницу. Территорию площадью 2627 кв. м в можно арендовать по итогам открытого тендера 27 марта.