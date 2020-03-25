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В Красноярском крае начнут выпускать защитные маски

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Красноярск
16:58 25 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае запустят собственное производство многоразовых защитных масок - оно откроется на базе предприятия легкой промышленности «Покров». Ранее на заводе делали спецодежду, а теперь решили сменить профиль из-за сложной ситуации с коронавирусом. Всего в регионе четыре предприятия осваивают производство масок. Об этом заявил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. 

«Губернатор поручил нам проанализировать производственные возможности предприятий легкой промышленности региона и организовать выпуск защитных масок, необходимых для обеспечения безопасности. Поручение наши предприятия исполнили в самые сжатые сроки», - заявил министр. 

В планах у властей сократить дефицит средств защиты и наладить собственное производство - планируется, что ежедневно на объектах будут выпускать до 10 тысяч масок в день. 

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