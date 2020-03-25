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Для пенсионеров в крае открыли отдельную «горячую линию»

Главная Общество
Красноярск
16:09 25 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Для пожилых людей и инвалидов в Красноярском крае заработала «горячая линия» по номеру: 8-800-200-82-42. В связи со стремительным распространением коронавируса пенсионеров просят не выходить из дома - на помощь старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями придут волонтеры и социальные служащие. Они при необходимости доставят продукты и медикаменты. 

«Все поступившие запросы о помощи будут переданы либо в комплексные центры социального обслуживания населения, либо в волонтерские организации. Работа с пожилыми гражданами и инвалидами, которые уже состояли на социальном обслуживании, будет продолжена в усиленном режиме», -  отчиталась министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

«Горячая линия» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Если заявок будет много, то специалисты начнут отвечать на звонки круглосуточно. 

 

Напомним, в Красноярском крае из-за коронавируса запретили все активности - бизнесу рекомендовали временно приостановить работу кафе, фитнес-клубов и бассейнов. В регионе уже девять заболевших. 

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