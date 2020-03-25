Для пенсионеров в крае открыли отдельную «горячую линию»

Для пожилых людей и инвалидов в Красноярском крае заработала «горячая линия» по номеру: 8-800-200-82-42. В связи со стремительным распространением коронавируса пенсионеров просят не выходить из дома - на помощь старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями придут волонтеры и социальные служащие. Они при необходимости доставят продукты и медикаменты.

«Все поступившие запросы о помощи будут переданы либо в комплексные центры социального обслуживания населения, либо в волонтерские организации. Работа с пожилыми гражданами и инвалидами, которые уже состояли на социальном обслуживании, будет продолжена в усиленном режиме», - отчиталась министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

«Горячая линия» работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Если заявок будет много, то специалисты начнут отвечать на звонки круглосуточно.

Напомним, в Красноярском крае из-за коронавируса запретили все активности - бизнесу рекомендовали временно приостановить работу кафе, фитнес-клубов и бассейнов. В регионе уже девять заболевших.