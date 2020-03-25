Детские сады в Красноярске опустели из-за коронавируса

Родители перестали водить детей в сады из-за угрозы распространения коронавируса. Посещаемость за последние дни снизилась на 60%, констатировали в мэрии. При этом все воспитанники здоровы, а визиты в детские учреждения во время пандемии остаются свободными.

В детсадах усилили меры безопасности - всем измеряют температуру, а при малейших признаках заболевания воспитанников отправляют домой и не допускают в группу.

«Педагоги стараются свести к минимуму общение детей из разных групп. В некоторых садах дети выходят на прогулку по эвакуационным лестницам. Все помещения тщательно дезинфицируются и проветриваются», - объяснили в мэрии.

Отметим, что сады, в отличие от школ и вузов в крае, не стали закрывать на карантин. Родителям предложили по желанию приводить детей в учреждения. Школьники же до середины апреля будут учиться дистанционно.