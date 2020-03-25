25 марта
Красноярск
погода -3 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Детские сады в Красноярске опустели из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
13:34 25 Марта 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Родители перестали водить детей в сады из-за угрозы распространения коронавируса. Посещаемость за последние дни снизилась на 60%, констатировали в мэрии. При этом все воспитанники здоровы, а визиты в детские учреждения во время пандемии остаются свободными. 

В детсадах усилили меры безопасности - всем измеряют температуру, а при малейших признаках заболевания воспитанников отправляют домой и не допускают в группу. 

«Педагоги стараются свести к минимуму общение детей из разных групп. В некоторых садах дети выходят на прогулку по эвакуационным лестницам. Все помещения тщательно дезинфицируются и проветриваются», - объяснили в мэрии. 

Отметим, что сады, в отличие от школ и вузов в крае, не стали закрывать на карантин. Родителям предложили по желанию приводить детей в учреждения. Школьники же до середины апреля будут учиться дистанционно. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Лесосибирска поймали испуганную косулю

В центре Лесосибирска поймали испуганную косулю

25 Марта 2020 г.
Олень попал на территорию автобазы
Новости Красноярска: «Расстояние 1,5 метра»: красноярцев просят соблюдать дистанцию на кассах в магазинах

«Расстояние 1,5 метра»: красноярцев просят соблюдать дистанцию на кассах в магазинах

25 Марта 2020 г.
Это необходимо для безопасности сотрудников и самих горожан
Новости Красноярска: Коронавирус предварительно подтвердился еще у четырех красноярцев

Коронавирус предварительно подтвердился еще у четырех красноярцев

25 Марта 2020 г.
На утро 25 марта в Красноярске пять человек заражены
Новости Красноярска: Во время коронавируса упали цены на авиаперелеты из Красноярска

Во время коронавируса упали цены на авиаперелеты из Красноярска

25 Марта 2020 г.
Стоимость билета до Москвы от 3 тысяч рублей
Новости Красноярска: В рейтинге востребованности вузов СФУ поднялся с 36-го места на 10-е

В рейтинге востребованности вузов СФУ поднялся с 36-го места на 10-е

25 Марта 2020 г.
В этом году в рейтинг вошли 436 вузов
Новости Красноярска: «Планета» заявила в полицию на красноярку с фейковым коронавирусом

«Планета» заявила в полицию на красноярку с фейковым коронавирусом

25 Марта 2020 г.
Ее подозревают в клевете
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

24 Марта 2020 г.
Пассажиропоток снизился
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрестке перевернулась машина реанимации

В Красноярске на перекрестке перевернулась машина реанимации

20 Марта 2020 г.
Опубликовано видео аварии
Новости Красноярска: У пятого красноярца подтвердился коронавирус

У пятого красноярца подтвердился коронавирус

21 Марта 2020 г.
Еще десятки людей ждут результаты анализов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19