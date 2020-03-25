В центре Лесосибирска поймали испуганную косулю

В центре Лесосибирска спасатели и полицейские поймали косулю - олень попал на территорию бывшей автобазы, рассказали в ГУ МВД по краю.

«Дикое животное металось в испуге между зданиями. Вместе с подоспевшими на место сотрудниками МЧС стражи порядка поймали косулю, увязшую в глубоком снегу», - пояснили в ведомстве.

Самца оленя привезли в ветклинику, где животное осмотрели специалисты. Теперь косуля пройдет курс лечения и восстановления - после самца выпустят на волю.

Напомним, оленей в последнее время стали замечать и в Красноярске, например, в районе фанпарка «Бобровый лог». Дикие животные часто становятся жертвами бродячих собак, чья численность сильно возросла.