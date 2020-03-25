«Расстояние 1,5 метра»: красноярцев просят соблюдать дистанцию на кассах в магазинах

Торговые сети Красноярска формируют на складах двухмесячный запас продуктов. Некоторые группы товаров пользуются большим спросом у горожан из-за пандемии коронавируса. Чтобы не допустить дефицита продуктов, магазины заранее делают поставки в торговые точки. Один из складов сегодня, 25 марта, проинспектировал глава края Александр Усс.

Так, специалисты выделили почти 30 социально-значимых для людей товарных групп. Даже с учетом высокого спроса запаса хватит на два месяца, но и новые поставки на склады не прекращаются.

Губернатор убедился, что дефицита в Красноярске не прогнозируется. Полки магазинов даже в период карантина будут полными.

Отдельно глава края попросил уделить внимание безопасности сотрудников торговых сетей и покупателей. Он предложил обозначить расстояние между стоящими в очереди людьми в полтора-два метра, чтобы клиенты как можно меньше контактировали друг с другом.

Напомним, ранее жителям России рекомендовали временно отказаться от наличных средств - все покупки лучше совершать через бесконтактные средства оплаты.