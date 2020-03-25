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«Расстояние 1,5 метра»: красноярцев просят соблюдать дистанцию на кассах в магазинах

Главная Общество
Красноярск
12:00 25 Марта 2020
красноярск, общество, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Торговые сети Красноярска формируют на складах двухмесячный запас продуктов. Некоторые группы товаров пользуются большим спросом у горожан из-за пандемии коронавируса. Чтобы не допустить дефицита продуктов, магазины заранее делают поставки в торговые точки. Один из складов сегодня, 25 марта, проинспектировал глава края Александр Усс. 

Так, специалисты выделили почти 30 социально-значимых для людей товарных групп. Даже с учетом высокого спроса запаса хватит на два месяца, но и новые поставки на склады не прекращаются. 

Губернатор убедился, что дефицита в Красноярске не прогнозируется. Полки магазинов даже в период карантина будут полными. 

Отдельно глава края попросил уделить внимание безопасности сотрудников торговых сетей и покупателей. Он предложил обозначить расстояние между стоящими в очереди людьми в полтора-два метра, чтобы клиенты как можно меньше контактировали друг с другом. 

Напомним, ранее жителям России рекомендовали временно отказаться от наличных средств - все покупки лучше совершать через бесконтактные средства оплаты. 

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