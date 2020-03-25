Коронавирус предварительно подтвердился еще у четырех красноярцев

Краевой Минздрав опубликовал статистику по заражению коронавирусом на 25 марта. Так, в Красноярске COVID-19 заражены пять человек, инфекцию подозревают еще у четырех горожан - предварительные тесты оказались положительными. Окончательный диагноз поставят новосибирские вирусологи.

«Результаты подтверждены в установленном порядке, состояние удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - пояснили в ведомстве.

Ежедневно в крае увеличивается число людей на самоизоляции. На сегодняшний день таких 5719 человек.

Напомним, трое красноярцев вылечились от коронавируса - они полностью здоровы.