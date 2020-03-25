В рейтинге востребованности вузов СФУ поднялся с 36-го места на 10-е

Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» выпустил рейтинг востребованности российский вузов за 2019 год. Сибирский федеральный университет улучшил свои позиции сразу на 26 строчек и замкнул десятку лидеров классического образования в стране.

Это уже пятое исследование востребованности российских университетов. В этом году в рейтинг вошли 436 государственных, муниципальных и частных вузов. Среди них 88 классических университетов, 125 инженерных вузов, 49 сельскохозяйственных, 65 гуманитарных, 59 из сферы управления и 50 медицинских.

В основе исследования три группы показателей:

доля выпускников, получивших направление на работу;

коммерциализация интеллектуального продукта организации;

а также цитирование трудов её сотрудников.

В группе классических вузов Сибирский федеральный университет поднялся с 36-го места на 10-е. Согласно рейтингу, 95,8 % выпускников СФУ получают направление на работу после окончания вуза.

Авторы рейтинга отмечают, что в группах лидеров отечественного высшего образования надёжно и устойчиво обосновались региональные университеты. По мнению руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Натальи Тюриной, это позволяет обеспечить студентам доступ к качественному образованию по всей территории России и позитивно отражается на рынке труда её субъектов.

«В рамках нашего исследования для обеспечения корректности и сопоставимости данных все университеты разделены на группы по основному профилю реализуемых программ. В группе классических университетов лидером на протяжении всех лет остаётся МГУ им. Ломоносова. Самые яркий взлёт за этот период — более 20 пунктов — у Сибирского федерального университета, Балтийского федерального университета, Оренбургского государственного университета, Марийского государственного университета, Волгоградского государственного университета, Тихоокеанского государственного университета», — подчеркнула Наталья Тюрина.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ