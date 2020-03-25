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Ачинский НПЗ поддержал программу обеспечения чистой водой поселений Большеулуйского района

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Красноярск
09:08 25 Марта 2020
жители, поселок, проект, вода, район
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Ачинский НПЗ в рамках благотворительности поддержал федеральный проект «Чистая вода» национального нацпроекта «Экология». За время софинансирования этой программы, реализуемой  совместно с Администрацией Большеулуйского района, доступ к качественной воде получили жители сельских поселений Большеулуйского района, на территории которого расположено предприятие. Это деревни Турецк (2017 год) и Бычки (2019 год). Весной этого года планируется завершить работы по монтажу водоподготовительной установки в деревне Удачное.

- Вода в населенных пунктах Большеулуйского района из-за особенностей почв имеет повышенное содержание железа, что может негативно влиять на состояние здоровья жителей, - отмечает Глава района Сергей Любкин. – Состав воды также характеризуется высокой цветностью из-за присутствия в ней гумусовых веществ, которые образуются при разложении растений, грибков, бактерий и водорослей, придающих воде неприятный привкус и запах.

Для обеспечения жителей качественной водой на скважинах населенных пунктов устанавливаются озоно-фильтровальные установки (Станции), а также заменяется насосное оборудование. Каждая из станций представляет собой комплект очистительных элементов, индивидуально подобранных на основе параметров качества воды в населенном пункте. Сборка станции осуществляется в заводских условиях, а монтаж проводится на месте применения.

Ачинский НПЗ поддержал программу обеспечения чистой водой поселений Большеулуйского района

- Станция подключается к водопроводу на участке между скважиной и водонапорной башней. Проект также предусматривает утепление соединительных трубопроводов, подверженных перемерзанию. – отмечает Лилия Быкова, Глава Бычковского сельсовета. - Для очистки воды от железа, улучшения органолептических показателей и обеззараживания вода предварительно озонируется с последующим напорным фильтрованием на загрузке. Такая технология не требует дополнительного расхода реагентов, смены фильтров и других дополнительных расходов.  На выходе мы получаем воду, соответствующую  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим и органолептическим (цветность, мутность) показателям и по железу.

Поддержка проектов по улучшению качества жизни населения на территории присутствия является одним из ключевых направлений социальной политики предприятий, входящих в состав ПАО «НК «Роснефть».

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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