Из-за коронавируса сдвигаются сроки международного конкурса на концепцию Центрального парка

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире организаторы вынуждены перенести начало конкурса на разработку концепции реконструкции Центрального парка Красноярска.

Согласно условиям конкурса, архитектурные бюро и авторские коллективы из разных стран мира должны были провести очные презентации и защиты своих проектов развития парка. Кроме того, предполагалось, что финалисты доработают свои концепции после того, как они посетят город, познакомятся с его атмосферой, историей и жителями. Однако, введенные правительствами ряда стран ограничения по пересечению границ на неопределенный срок, делают невозможным выполнение этих условий. Поэтому компания РУСАЛ вынужденно переносит проведение международного архитектурного конкурса на разработку концепции реконструкции Парка им. Горького в г. Красноярск также на неопределенное время. Компания готовится к оперативному запуску конкурса после нормализации эпидемиологической обстановки в России и мире.



Напомним, соглашение между администрацией Красноярска и компанией РУСАЛ по преображению общественного пространства было подписано 29 ноября 2019 года в рамках XV Красноярского городского форума. Компания РУСАЛ взяла на себя разработку и поэтапную реализацию концепции развития его территории. Работы должны были завершиться в 2022 году.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»