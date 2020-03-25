25 марта
Красноярск
погода -11 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Из-за коронавируса сдвигаются сроки международного конкурса на концепцию Центрального парка

Главная Общество
Красноярск
08:53 25 Марта 2020
благоустройство, парк, город, проект, конкурс
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире организаторы вынуждены перенести начало конкурса на разработку концепции реконструкции Центрального парка Красноярска.

Согласно условиям конкурса, архитектурные бюро и авторские коллективы из разных стран мира должны были провести очные презентации и защиты своих проектов развития парка. Кроме того, предполагалось, что финалисты доработают свои концепции после того, как они посетят город, познакомятся с его атмосферой, историей и жителями. Однако, введенные правительствами ряда стран ограничения по пересечению границ на неопределенный срок, делают невозможным выполнение этих условий. Поэтому компания РУСАЛ вынужденно переносит проведение международного архитектурного конкурса на разработку концепции реконструкции Парка им. Горького в г. Красноярск также на неопределенное время.  Компания готовится к оперативному запуску конкурса  после нормализации эпидемиологической обстановки в России и мире.

Напомним, соглашение между администрацией Красноярска и компанией РУСАЛ по преображению общественного пространства было подписано 29 ноября 2019 года в рамках XV Красноярского городского форума. Компания РУСАЛ взяла на себя разработку и поэтапную реализацию концепции развития его территории. Работы должны были завершиться в 2022 году.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: По вечерам в Красноярске будут работать дежурные автобусы

По вечерам в Красноярске будут работать дежурные автобусы

25 Марта 2020 г.
Назначено 15 дежурных маршрутов
Новости Красноярска: Семьям из края летом начнут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет

Семьям из края летом начнут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет

24 Марта 2020 г.
Указ подписал президент России
Новости Красноярска: Красноярцы смогут получить водительские права только по электронной записи

Красноярцы смогут получить водительские права только по электронной записи

24 Марта 2020 г.
На новый режим работы переходят подразделения ГИБДД
Новости Красноярска: Петр Пимашков рассказал, как работает во время вспышки коронавируса

Петр Пимашков рассказал, как работает во время вспышки коронавируса

24 Марта 2020 г.
Он перешел на «удаленку»
Новости Красноярска: Мэр Красноярска лично убедился в снижении пассажиропотока в автобусах

Мэр Красноярска лично убедился в снижении пассажиропотока в автобусах

24 Марта 2020 г.
Глава Красноярска Сергей Еремин на сессии Горсовета рассказал о снижении пассажиропотока в общественном транспорте. Мэр лично убедился в этом, проехавшись на одном из маршрутов.  «Когда я рассчитывался телефоном, то кондуктор показала мне терминал, где высвечивается коли...
Новости Красноярска: Красноярцам обещают дождливый и теплый апрель

Красноярцам обещают дождливый и теплый апрель

24 Марта 2020 г.
Температура будет выше нормы
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

23 Марта 2020 г.
Людей старшего поколения просят соблюдать самоизоляцию
Новости Красноярска: В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

20 Марта 2020 г.
Власти могут ограничить доступ на территорию, где есть угроза возникновения ЧС
Новости Красноярска: Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

20 Марта 2020 г.
Всего медики обследовали 1,5 тысячи человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19