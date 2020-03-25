25 марта
Красноярск
погода -10 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Во время коронавируса упали цены на авиаперелеты из Красноярска

Главная Общество
Красноярск
10:00 25 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Авиакомпании снизили цены на перелеты из Красноярска. Так, стоимость билетов в Москву на самолетах лоукостера «Победа» стартует от 3 тысяч рублей, до Санкт-Петербурга перевозчик доставит пассажиров за 4,8 тысяч рублей прямым рейсом. Перелет в Сочи обойдется в 4,5 тысячи рублей.

Авиакомпания UTair также снизила цены на билеты до Москвы до 3,2 тысяч рублей без багажа. Стоимость перелета у Pegas Fly - от 3,6 тысяч рублей.

Добавим, что из-за распространения коронавируса все международные рейсы из аэропорта Красноярска временно отменены. Самолеты за границу не летают с 22 марта.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Коронавирус предварительно подтвердился еще у четырех красноярцев

Коронавирус предварительно подтвердился еще у четырех красноярцев

25 Марта 2020 г.
На утро 25 марта в Красноярске пять человек заражены
Новости Красноярска: В рейтинге востребованности вузов СФУ поднялся с 36-го места на 10-е

В рейтинге востребованности вузов СФУ поднялся с 36-го места на 10-е

25 Марта 2020 г.
В этом году в рейтинг вошли 436 вузов
Новости Красноярска: «Планета» заявила в полицию на красноярку с фейковым коронавирусом

«Планета» заявила в полицию на красноярку с фейковым коронавирусом

25 Марта 2020 г.
Ее подозревают в клевете
Новости Красноярска: Мэрия заказала проект пешеходного моста у БКЗ

Мэрия заказала проект пешеходного моста у БКЗ

25 Марта 2020 г.
Проектировщикам необходимо предусмотреть алюминиевые конструкции
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ поддержал программу обеспечения чистой водой поселений Большеулуйского района

Ачинский НПЗ поддержал программу обеспечения чистой водой поселений Большеулуйского района

25 Марта 2020 г.
Доступ к качественной воде получили деревни Турецк и Бычки
Новости Красноярска: По вечерам в Красноярске будут работать дежурные автобусы

По вечерам в Красноярске будут работать дежурные автобусы

25 Марта 2020 г.
Назначено 15 дежурных маршрутов
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

20 Марта 2020 г.
Всего медики обследовали 1,5 тысячи человек
Новости Красноярска: Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

24 Марта 2020 г.
Пассажиропоток снизился
Новости Красноярска: Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Марта 2020 г.
С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном реж...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19