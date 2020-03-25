Во время коронавируса упали цены на авиаперелеты из Красноярска

Авиакомпании снизили цены на перелеты из Красноярска. Так, стоимость билетов в Москву на самолетах лоукостера «Победа» стартует от 3 тысяч рублей, до Санкт-Петербурга перевозчик доставит пассажиров за 4,8 тысяч рублей прямым рейсом. Перелет в Сочи обойдется в 4,5 тысячи рублей.

Авиакомпания UTair также снизила цены на билеты до Москвы до 3,2 тысяч рублей без багажа. Стоимость перелета у Pegas Fly - от 3,6 тысяч рублей.

Добавим, что из-за распространения коронавируса все международные рейсы из аэропорта Красноярска временно отменены. Самолеты за границу не летают с 22 марта.