«Планета» заявила в полицию на красноярку с фейковым коронавирусом

Руководство ТРЦ «Планета» заявило в полицию на блогера Марию Громову, которая в соцсетях рассказывала, как подхватила коронавирус в крупнейшем торговом центре города. В своих постах девушка предъявляла справки о болезни и сообщала, что кроме «Планеты» никаких общественных мест не посещала.

Однако региональный Минздрав опроверг наличие у блогера коронавируса. Кроме того, в ведомстве отметили, что справки о наличии в крови вируса направляются в Роспотребнадзор и на руки пациентам не выдаются. Больные же подлежат немедленной госпитализации.

Руководство ТРЦ «Планета» обвиняет красноярку в распространении клеветы.

«Недостоверные общественно значимые сообщения под видом достоверной информации представляют опасность для жителей Красноярска и края», - сообщили в пресс-службе компании MALLTECH, которая реализует проект ТРЦ «Планета» в Красноярске.

В ТРЦ добавили, что для профилактики распространения коронавируса проводят дополнительную дезинфекцию, в холлах установлены санитайзеры с антибактериальным гелем для рук, а массовые мероприятия отменены.