Мэрия заказала проект пешеходного моста у БКЗ

Администрация Красноярска ищет проектировщиков пешеходного моста от музейного центра к БКЗ. Виадук будет построен взамен аварийного, который снесли в 2015 году. От проектной организации требуется представить не менее трех типов пролетного строения в различных конструкциях, а также вариант с использование алюминиевых конструкций.

Необходимо разработать концепцию современного благоустройства объекта с озеленением прилегающей территории. Важно сделать виадук доступным для маломобильных граждан.

Начальная цена проектных работ 4,29 млн рублей. Параллельно мэрия заказала экспертизу земельного участка и археологические изыскания в месте будущего строительства моста.

Напомним, эстакаду обещают возвести к 2021 году.