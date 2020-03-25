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Мэрия заказала проект пешеходного моста у БКЗ

Главная Общество
Красноярск
09:15 25 Марта 2020
общество, красноярск, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска ищет проектировщиков пешеходного моста от музейного центра к БКЗ. Виадук будет построен взамен аварийного, который снесли в 2015 году. От проектной организации требуется представить не менее трех типов пролетного строения в различных конструкциях, а также вариант с использование алюминиевых конструкций.

Необходимо разработать концепцию современного благоустройства объекта с озеленением прилегающей территории. Важно сделать виадук доступным для маломобильных граждан.

Начальная цена проектных работ 4,29 млн рублей. Параллельно мэрия заказала экспертизу земельного участка и археологические изыскания в месте будущего строительства моста.

Напомним, эстакаду обещают возвести к 2021 году. 

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