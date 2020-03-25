По вечерам в Красноярске будут работать дежурные автобусы

Городская администрация назначила дежурные маршруты общественного транспорта, которые будут курсировать по городу после 21:00. Ранее власти приняли решение с 25 марта ограничить время работы автобусов. Причина – резкое снижение пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса.
Дежурные маршрутки назначаются, чтобы горожане могли добраться до дома с работы в позднее время. Без изменении в расписании будут работать 14 автобусных маршрутов - № 2, 7, 9, 12, 19, 49, 52, 53, 55, 80, 83, 85, 87, 91 и один троллейбусный - № 7.
«Завершающий рейс в 21:00 – это значит, что транспорт еще в среднем полтора часа будет работать в линии и только потом поедет в гараж. То есть примерно до 22:30 общественный транспорт будет работать», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.