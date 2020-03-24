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Семьям из края летом начнут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет

Главная Общество
Красноярск
16:55 24 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Семьи из Красноярского края с 1 июля 2020 года начнут получать президентские выплаты в рамках нацпроекта «Демография». Указ о новой мере поддержки подписал глава государства Владимир Путин. 

Так, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет полагается семьям, в которых размер дохода не превышает величину прожиточного минимума. Для края суммы такие: 

«Размер пособия составит 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Для Красноярска это 6 212 рублей, для Лесосибирска – 7 419,5 рубля, а для Норильска – 8 792 рубля», – пояснили в краевом правительстве. 

Власти края упростили порядок обращений - семье достаточно подать только заявление. Об остальных справках и документах позаботятся сотрудники соцслужб. 

Прием заявлений начнется после того, как власти примут нормативно-правовую базу и внесут корректировки в бюджет. 

«Заявление можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг, а также в традиционной форме через МФЦ и отделения социальной защиты. Форма заявления будет единой», – рассказали в краевой администрации. 

Отметим, что начисляться средства будут в период с 1 января 2020 года. Родители получат деньги за все предыдущие месяцы. На такую финансовую поддержку рассчитывают 30 тысяч семей в регионе. 

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