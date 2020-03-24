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Красноярцы смогут получить водительские права только по электронной записи

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Красноярск
15:30 24 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 25 марта все крупные подразделения ГИБДД начинают работать по-новому. Ограничительные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции, пояснили в ведомстве. 

Так, регистрационно-экзаменационные пункты в Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске, Емельянове, Березовке, Лесосибирске, Железногорске теперь будут принимать посетителей только по электронной записи - сделать это можно на портале Госуслуг. 

«С 25 марта 2020 года режим приема граждан по вопросам регистрации транспортных средств и выдаче (обмену) водительских удостоверений исключительно по записи через единый портал предоставления Госуслуг», - пояснили в ГИБДД.

В ведомстве уверены, что такая мера никак не отразится на качестве обслуживания, жители края смогут заранее записаться на получение любой услуги и не стоять при этом в очередях. В ГИБДД данные меры назвали вынужденными. 

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