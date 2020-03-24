Красноярцы смогут получить водительские права только по электронной записи

С 25 марта все крупные подразделения ГИБДД начинают работать по-новому. Ограничительные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции, пояснили в ведомстве.

Так, регистрационно-экзаменационные пункты в Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске, Емельянове, Березовке, Лесосибирске, Железногорске теперь будут принимать посетителей только по электронной записи - сделать это можно на портале Госуслуг.

«С 25 марта 2020 года режим приема граждан по вопросам регистрации транспортных средств и выдаче (обмену) водительских удостоверений исключительно по записи через единый портал предоставления Госуслуг», - пояснили в ГИБДД.

В ведомстве уверены, что такая мера никак не отразится на качестве обслуживания, жители края смогут заранее записаться на получение любой услуги и не стоять при этом в очередях. В ГИБДД данные меры назвали вынужденными.