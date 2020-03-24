24 марта
Красноярск
погода -8 °C
80.88
 
€ 86.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Петр Пимашков рассказал, как работает во время вспышки коронавируса

Главная Общество
Красноярск
15:00 24 Марта 2020
вирус, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Экс-глава Красноярска, депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков не сидит на карантине во время вспышки коронавируса. Сегодня у политика важное мероприятие за пределами Москвы, куда он и направляется. Об этом он рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru.

Пимашков, как и остальные депутаты Госдумы старше 65 лет, перешел на дистанционный режим работы - он не посещает пленарные заседания.

«Все вопросы, связанные с политической деятельностью, как и было рекомендовано, решаю удаленно», - сказал политик. 

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим и не посещать общественные места. Такие меры будут действовать до 14 апреля. Пенсионерам даже пообещали выплатить материальную компенсацию - 4 тысячи рублей. 

Добавим, что самоизоляция не является обязательной для руководителей предприятий, а также представителей органов власти. 

Фото: Петр Пимашков / facebook

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы смогут получить водительские права только по электронной записи

Красноярцы смогут получить водительские права только по электронной записи

24 Марта 2020 г.
На новый режим работы переходят подразделения ГИБДД
Новости Красноярска: Мэр Красноярска лично убедился в снижении пассажиропотока в автобусах

Мэр Красноярска лично убедился в снижении пассажиропотока в автобусах

24 Марта 2020 г.
Глава Красноярска Сергей Еремин на сессии Горсовета рассказал о снижении пассажиропотока в общественном транспорте. Мэр лично убедился в этом, проехавшись на одном из маршрутов.  «Когда я рассчитывался телефоном, то кондуктор показала мне терминал, где высвечивается коли...
Новости Красноярска: Красноярцам обещают дождливый и теплый апрель

Красноярцам обещают дождливый и теплый апрель

24 Марта 2020 г.
Температура будет выше нормы
Новости Красноярска: Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

24 Марта 2020 г.
Она вошла в топ-50 лучших педагогов мира
Новости Красноярска: Троих красноярцев с коронавирусом выписывают из больницы

Троих красноярцев с коронавирусом выписывают из больницы

24 Марта 2020 г.
Они полностью здоровы
Новости Красноярска: 85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом

85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом

24 Марта 2020 г.
Такие меры предприняты с целью не допустить распространение инфекции
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

19 Марта 2020 г.
Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи
Новости Красноярска: Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Марта 2020 г.
С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном реж...
Новости Красноярска: Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

19 Марта 2020 г.
За деньги он принимал студентов на бюджет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19