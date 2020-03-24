Петр Пимашков рассказал, как работает во время вспышки коронавируса

Экс-глава Красноярска, депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков не сидит на карантине во время вспышки коронавируса. Сегодня у политика важное мероприятие за пределами Москвы, куда он и направляется. Об этом он рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru.

Пимашков, как и остальные депутаты Госдумы старше 65 лет, перешел на дистанционный режим работы - он не посещает пленарные заседания.

«Все вопросы, связанные с политической деятельностью, как и было рекомендовано, решаю удаленно», - сказал политик.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим и не посещать общественные места. Такие меры будут действовать до 14 апреля. Пенсионерам даже пообещали выплатить материальную компенсацию - 4 тысячи рублей.

Добавим, что самоизоляция не является обязательной для руководителей предприятий, а также представителей органов власти.

Фото: Петр Пимашков / facebook