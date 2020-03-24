24 марта
Красноярск
погода -8 °C
80.88
 
€ 86.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мэр Красноярска лично убедился в снижении пассажиропотока в автобусах

Главная Общество
Красноярск
14:16 24 Марта 2020
красноярск, общество, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Глава Красноярска Сергей Еремин на сессии Горсовета рассказал о снижении пассажиропотока в общественном транспорте. Мэр лично убедился в этом, проехавшись на одном из маршрутов. 

«Когда я рассчитывался телефоном, то кондуктор показала мне терминал, где высвечивается количество поездок. По социальным картам за полдня 119 поездок. По банковским - 4 платежа и по телефону - у меня был один платеж. Уровень безналичного расчета - около 50%. Это 200 человек. Я в три часа дня проезжал», - отчитался мэр. 

По словам Еремина, пассажиропоток в Красноярске в дни карантина сократился на 30%. Он уточнил, что перевозчики не могут кататься по городу впустую и терпеть финансовые потери. 

«Мы призываем к дисциплине. В этот период мы должны искусственно уменьшить подвижность населения. В 21:30 уже можно добраться до дома на общественном транспорте», - пояснил Еремин. 

Напомним, из-за пандемии коронавируса автобусы сократили режим работы до 21:00. Не все красноярцы согласны с такими переменами в работе пассажирского транспорта - многие торговые центры в городе открыты до 22:00. В таком случае сотрудники просят сократить режим работы ТЦ, чтобы успеть добраться до дома на автобусе. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам обещаю дождливый и теплый апрель

Красноярцам обещаю дождливый и теплый апрель

24 Марта 2020 г.
Температура будет выше нормы
Новости Красноярска: Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

24 Марта 2020 г.
Она вошла в топ-50 лучших педагогов мира
Новости Красноярска: Троих красноярцев с коронавирусом выписывают из больницы

Троих красноярцев с коронавирусом выписывают из больницы

24 Марта 2020 г.
Они полностью здоровы
Новости Красноярска: 85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом

85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом

24 Марта 2020 г.
Такие меры предприняты с целью не допустить распространение инфекции
Новости Красноярска: СФУ поднялся в международном рейтинге RankPro

СФУ поднялся в международном рейтинге RankPro

24 Марта 2020 г.
Мировой профессиональный рейтинг RankPro выпускается ежегодно
Новости Красноярска: Рысь на «Столбах» оставила выводок подросших котят

Рысь на «Столбах» оставила выводок подросших котят

24 Марта 2020 г.
Животных засняли фотоловушки
Новости компаний
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

Красноярцам рассказали о разнице между гриппом и коронавирусом

19 Марта 2020 г.
Важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи
Новости Красноярска: Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

19 Марта 2020 г.
За деньги он принимал студентов на бюджет
Новости Красноярска: В БСМП объявлен карантин

В БСМП объявлен карантин

19 Марта 2020 г.
Красноярцам запрещено посещать пациентов стационара и реанимации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19