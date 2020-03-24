Мэр Красноярска лично убедился в снижении пассажиропотока в автобусах

Глава Красноярска Сергей Еремин на сессии Горсовета рассказал о снижении пассажиропотока в общественном транспорте. Мэр лично убедился в этом, проехавшись на одном из маршрутов.

«Когда я рассчитывался телефоном, то кондуктор показала мне терминал, где высвечивается количество поездок. По социальным картам за полдня 119 поездок. По банковским - 4 платежа и по телефону - у меня был один платеж. Уровень безналичного расчета - около 50%. Это 200 человек. Я в три часа дня проезжал», - отчитался мэр.

По словам Еремина, пассажиропоток в Красноярске в дни карантина сократился на 30%. Он уточнил, что перевозчики не могут кататься по городу впустую и терпеть финансовые потери.

«Мы призываем к дисциплине. В этот период мы должны искусственно уменьшить подвижность населения. В 21:30 уже можно добраться до дома на общественном транспорте», - пояснил Еремин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса автобусы сократили режим работы до 21:00. Не все красноярцы согласны с такими переменами в работе пассажирского транспорта - многие торговые центры в городе открыты до 22:00. В таком случае сотрудники просят сократить режим работы ТЦ, чтобы успеть добраться до дома на автобусе.