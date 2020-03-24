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Красноярцам обещают дождливый и теплый апрель

Главная Общество
Красноярск
13:30 24 Марта 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Российские синоптики Гидрометцентра опубликовали предварительный прогноз погоды в Красноярском крае на апрель. В центральный и северных районах региона будет дождливо - количество осадков выше нормы. В целом второй месяц весны покажется красноярцам комфортным. 

«В апреле температура практически на всей территории России ожидается около и выше нормы. Класс выше нормы прогнозируется на огромной территории - это Северо-Западный федеральный округ, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ», - отметил главный синоптик Роман Вильфанд на пресс-конференции ТАСС. 

По данным портала gismeteo.ru, в первой половине апреля в Красноярске столбики термометров поднимутся до +8...+12 градусов. Затем ожидается небольшое похолодание до -5 градусов, в городе еще выпадет снег. 

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД не рекомендовали красноярцам торопиться со сменой зимней резины на летнюю. На дорогах еще будет держаться гололед. 

 

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