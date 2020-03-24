24 марта
Красноярск
погода -8 °C
80.88
 
€ 86.71
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

Главная Общество
Красноярск
13:00 24 Марта 2020
общество, красноярск, конкурс
Источник: Енисей
версия для печати Ico_print

Миллион долларов может получить педагог из Ачинска Лусинэ Джангирян - она учит детей английскому языку, а недавно попала в финал международного конкурса. Она единственная из России вошла в топ-50. 

«Очень рада, что наш маленький город Ачинск сейчас вышел на мировой уровень. Шанс на победу есть у каждого участника. В финал вышли учителя, которые используют инновационные подходы к обучению», - рассказала Лусинэ Джангирян. 

Всемирная премия с призовым фондом в миллион долларов проходит в шестой раз. Дважды финалистами становились учителя математики из Москвы и Белгородской области. Коллеги ачинской преподавательницы из школы №18 надеются, что успехи Лусинэ оценят по достоинству - у нее есть высокий шанс на победу. К тому же учитель уже имеет международный опыт - она представляла Ачинск в США.  

Лусинэ Джангирян не просто преподает английский - ее ученики принимают участие в различных международных проектах, постоянно говорят с носителями языка, изучают чужую культуру. Ачинские школьники успели поучаствовать в программе обмена между индийскими и тайваньскими учениками. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Троих красноярцев с коронавирусом выписывают из больницы

Троих красноярцев с коронавирусом выписывают из больницы

24 Марта 2020 г.
Они полностью здоровы
Новости Красноярска: 85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом

85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом

24 Марта 2020 г.
Такие меры предприняты с целью не допустить распространение инфекции
Новости Красноярска: СФУ поднялся в международном рейтинге RankPro

СФУ поднялся в международном рейтинге RankPro

24 Марта 2020 г.
Мировой профессиональный рейтинг RankPro выпускается ежегодно
Новости Красноярска: Рысь на «Столбах» оставила выводок подросших котят

Рысь на «Столбах» оставила выводок подросших котят

24 Марта 2020 г.
Животных засняли фотоловушки
Новости Красноярска: Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

24 Марта 2020 г.
Пассажиропоток снизился
Новости Красноярска: В Красноярске резко вырос спрос на ноутбуки и планшеты для удаленной работы

В Красноярске резко вырос спрос на ноутбуки и планшеты для удаленной работы

24 Марта 2020 г.
Цены тоже увеличились
Новости компаний
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В БСМП объявлен карантин

В БСМП объявлен карантин

19 Марта 2020 г.
Красноярцам запрещено посещать пациентов стационара и реанимации
Новости Красноярска: Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

19 Марта 2020 г.
За деньги он принимал студентов на бюджет
Новости Красноярска: Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Марта 2020 г.
С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном реж...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19