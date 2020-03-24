Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

Миллион долларов может получить педагог из Ачинска Лусинэ Джангирян - она учит детей английскому языку, а недавно попала в финал международного конкурса. Она единственная из России вошла в топ-50.

«Очень рада, что наш маленький город Ачинск сейчас вышел на мировой уровень. Шанс на победу есть у каждого участника. В финал вышли учителя, которые используют инновационные подходы к обучению», - рассказала Лусинэ Джангирян.

Всемирная премия с призовым фондом в миллион долларов проходит в шестой раз. Дважды финалистами становились учителя математики из Москвы и Белгородской области. Коллеги ачинской преподавательницы из школы №18 надеются, что успехи Лусинэ оценят по достоинству - у нее есть высокий шанс на победу. К тому же учитель уже имеет международный опыт - она представляла Ачинск в США.

Лусинэ Джангирян не просто преподает английский - ее ученики принимают участие в различных международных проектах, постоянно говорят с носителями языка, изучают чужую культуру. Ачинские школьники успели поучаствовать в программе обмена между индийскими и тайваньскими учениками.