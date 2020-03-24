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Троих красноярцев с коронавирусом выписывают из больницы

Главная Общество
Красноярск
12:01 24 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Трое пациентов с подтвержденным коронавирусом полностью вылечились и готовы к выписке из БСМП. Об этом 24 марта сообщил глава края Александр Усс в Instagram. 

«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», - написал губернатор. 

Напомним, коронавирус был лабораторно выявлен у шестерых красноярцев. Все они приехали из стран, неблагоприятных по COVID-19. На домашней двухнедельной самоизоляции находятся 4622 человека. Всего России заражены 438 человек - большинство из них в Москве. 

Фото: pixabay.com

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