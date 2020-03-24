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85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
10:59 24 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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85 медиков круглосуточно находятся в БСМП - персонал задействован в оказании помощи красноярцам с подозрением и подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в краевом Минздраве. 

За больными ежедневно следят врачи, медицинские сестры, младший медицинский и немедицинский персонал. Им нельзя покидать стены учреждения, чтобы инфекция не распространилась на окружающих. 

«Среди работников определен график дежурств, организовано питание», - рассказали в ведомстве. 

Для медиков организовали спальные места, они не видятся с родными. Такие меры в крае приняты впервые. 

Напомним, БСМП им. Карповича стала основной клиникой по оказанию медицинской помощи заболевшим и подозрением на COVID-19. С подтвержденной инфекцией в изолированном блоке находятся шесть пациентов. Еще 4622 человека сидят на домашнем карантине. 

85 медиков живут в отдельном блоке БСМП для больных коронавирусом
Фото: БСМП

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