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СФУ поднялся в международном рейтинге RankPro

Главная Общество
Красноярск
10:23 24 Марта 2020
образование, обучение, вуз, сфу, рейтинг
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Мировой профессиональный рейтинг вузов Worldwide Professional University Rankings RankPro выпустил ежегодный список лучших университетов мира за 2019–2020 годы. Сибирский федеральный университет занял 380-е место, поднявшись на 47 пунктов в общем мировом рейтинге по сравнению с прошлым годом, а также вошёл в топ-15 лучших российских вузов.

Мировой профессиональный рейтинг RankPro выпускается ежегодно Международным советом учёных в рамках программы Global World Communicator. Рейтинг складывается из трёх направлений:

  1. академическое ранжирование оценивает студенческий и научно-преподавательский состав университета;
  2. ранжирование по ВС-индексу учитывает доступность информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза;
  3. репутационное ранжирование учитывает позиции вузов в глобальных и национальных рейтингах и результаты экспертного опроса членов Международного совета учёных.

Рост позиций СФУ произошёл как за счёт значительного увеличения академического индекса, так и благодаря улучшению BC-индекса.

Добавим, в общий рейтинг RankPro 2020 года вошли 35 российских университетов, что на 14 вузов больше, чем в прошлом году.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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