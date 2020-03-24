СФУ поднялся в международном рейтинге RankPro

Мировой профессиональный рейтинг вузов Worldwide Professional University Rankings RankPro выпустил ежегодный список лучших университетов мира за 2019–2020 годы. Сибирский федеральный университет занял 380-е место, поднявшись на 47 пунктов в общем мировом рейтинге по сравнению с прошлым годом, а также вошёл в топ-15 лучших российских вузов.
Мировой профессиональный рейтинг RankPro выпускается ежегодно Международным советом учёных в рамках программы Global World Communicator. Рейтинг складывается из трёх направлений:
- академическое ранжирование оценивает студенческий и научно-преподавательский состав университета;
- ранжирование по ВС-индексу учитывает доступность информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза;
- репутационное ранжирование учитывает позиции вузов в глобальных и национальных рейтингах и результаты экспертного опроса членов Международного совета учёных.
Рост позиций СФУ произошёл как за счёт значительного увеличения академического индекса, так и благодаря улучшению BC-индекса.
Добавим, в общий рейтинг RankPro 2020 года вошли 35 российских университетов, что на 14 вузов больше, чем в прошлом году.