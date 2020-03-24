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Рысь на «Столбах» оставила выводок подросших котят

Главная Общество
Красноярск
10:00 24 Марта 2020
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В объективы фотоловушек в нацпарке «Столбы» в очередной раз попала рысь с выводком котят. Еще 30 января камеры засняли, как дикие кошки движутся по ночной тропе. Трое котят за зиму подросли и выглядят как взрослые животные – им почти 9 месяцев.

«В 2016 году на одном из мониторинговых участков поселилась молодая самка рыси, за которой мы ведем постоянные наблюдения. Вот уже 4 года она ежегодно участвует в гоне и трижды принесла потомство. В 2019 году у этой детородной самки появилось на свет три котенка», - сообщили в нацпарке. 

Инспекторы «Столбов» отмечают, что рыси в состоянии поймать мелкого оленя - кабаргу или даже марала. 

В конце февраля при проведении зимних маршрутных учетов по следам зверей выяснилось, что мать оставила своих детенышей и теперь живет отдельно от них. Это закономерность, в марте у рысей начинается период гона.

Специалисты не сомневаются, что рысята останутся на материнском участке еще как минимум год.

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