Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

Общественный транспорт в Красноярске меняет расписание движения в связи с пандемией коронавируса. Со среды, 25 марта, автобусы будут отправляться с конечных остановок в финальный рейс в 21:00. Такие меры связаны со снижением пассажиропотока, объяснили в мэрии. За последние две недели количество пассажиров общественного транспорта сократилось на 45%.

«Принято решение, что количество транспорта в утренние и вечерние часы пик не изменится. Однако мы должны пойти на вынужденную меру - сократить вечерние рейсы: теперь на всех маршрутах общественного транспорта время конечного рейса будет одинаковым – около 21 часа. Что касается движения транспорта в дневное межпиковое время, то решение о его корректировке будет приниматься, исходя из анализа пассажиропотока», - пояснил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Не все красноярцы согласны с такими переменами в работе пассажирского транспорта - многие торговые центры в городе открыты до 22:00. В таком случае сотрудники просят сократить режим работы ТЦ, чтобы успеть добраться до дома на автобусе.

Отметим, что в связи с распространением коронавирусной инфекции многие организации в Красноярске переводят сотрудников на удаленную работу, школьники досрочно ушли на каникулы, после чего с 1 апреля будут учиться дистанционно.