В Красноярске резко вырос спрос на ноутбуки и планшеты для удаленной работы

В Красноярске вырос спрос на оборудование для удаленной работы. Горожане покупают ноутбуки и планшеты, а также веб-камеры и программное обеспечение для организации дистанционной связи сотрудников. Вместе со спросом повысились и цены на гаджеты на 10-15%.

«Резко вырос интерес к программному обеспечению, которое позволяет обеспечить удаленную работу или вести удаленно уроки, если речь идет о школьных занятиях, проводить совместную работу сотрудников. Речь идет о защищенных каналах связи. Большинство позиций сразу же за курсом доллара растут вверх», - сообщил радио «Красноярск-Главный» директор магазинов электроники Максим Багаев.

Напомним, красноярские организации переводят сотрудников на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса. С 1 апреля школьники начнут учиться дистанционно.