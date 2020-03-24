Красноярские байкеры открыли мотосезон

В Красноярске рекордно рано открыт мотосезон. Пока неофициально, но байкеров на дорогах города уже много. Инспекторы ГИБДД отмечают, что погодные условия пока не пригодны для безопасной езды.

«Моторезина эффективно работает при температуре дорожного покрытия не ниже +5 градусов. Перед выездом нужно обязательно вспомнить навыки, утраченные за зиму. Лучше это делать там, де нет других участников движения», - сообщил радио «Красноярск-Главный» инспектор полка ДПС Красноярска Антон Гостев.

Дорожные полицейские призывают автомобилистов быть предельно внимательными и готовыми к появлению участников движения на мотоциклах и велосипедах. Необходимо смотреть по зеркалам при выполнении маневров, а также всегда включать поворотники.

Отметим, что традиционно открытие мотосезона в краевом центре приходится на конец апреля.