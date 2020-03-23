Проверено: пить можно

Каждый красноярец может узнать все о холодной воде, которая течет из крана в его квартире. «КрасКом» опубликовал на сайте предприятия подробные результаты исследований водопроводной воды по каждому водозабору с разбивкой по районам города.

Ежедневно лаборанты компании «КрасКом» проверяют 40 проб питьевой воды, которые доставляют со всего города. Состав воды исследуют по 70 показателям: физическим (цветность, мутность), а также по микробиологическим, химическим, паразитологическим и радиологическим. По результатам анализов минеральные и органические вещества в красноярской водопроводной воде присутствуют в допустимых пропорциях, и вода является одной из самых лучших в России. За свои вкусовые качества она удостоена одной золотой и трех серебряных медалей на нижегородских дегустационных конкурсах «Чистая вода».

Публикация данных о качестве красноярской водопроводной воды приурочена к Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта по решению Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ООН). Тема дня воды 2020 года — «Вода и изменения климата». В последнем докладе ООН отмечено, что 2,2 миллиарда человек сейчас не имеют доступа к качественной питьевой воде, а 4,2 миллиарда — к безопасной канализации. Изменение климата негативно влияет на количество пресной воды, поэтому государства должны грамотно управлять водными резервами, напоминают организаторы Всемирного дня воды.

— Снижение потерь холодной воды во время её транспортировки от водозабора до потребителя одна из приоритетных экологических задач предприятия, — рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. —— Установка приборов учета и регулирующей аппаратуры, настройка гидравлических режимов и замена трубопроводов позволили нам за последние три года сократить объём добываемой воды на 55 тыс. м3 в год. К другим природоохранным мероприятиям можно отнести повышение качества очистки воды, использованной красноярцам. В этом году на Левобережных очистных «КрасКома» начнется реконструкция первой очереди механической очистки стоков. Здесь будут построены новые песколовки и цех автоматического сбора мусора. Следующим этапом станет строительство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенной воды перед тем, как вернуть её в Енисей.

Подробные результаты исследований водопроводной воды по каждому водозабору с разбивкой по районам.

Результаты исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции второго подъема водозабора острова Отдыха в 2019 году перед её поступлением в распределительную сеть Свердловского и Кировского районов г. Красноярска

Результаты исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции второго подъема водозабора острова Верхне-Атамановского в 2019 году перед её поступлением в распределительную сеть Кировского и Ленинского районов г. Красноярска

Результаты исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции второго подъема водозабора острова Нижне-Атамановского в 2019 году перед её поступлением в распределительную сеть Ленинского района г. Красноярска

Результаты исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции второго подъема водозабора острова Посадного в 2019 году перед её поступлением в распределительную сеть Центрального и Железнодорожного районов г. Красноярска

Результаты исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции второго подъема водозабора "Гремячий лог" в 2019 году перед её поступлением в распределительную сеть Железнодорожного и Октябрьского районов г. Красноярска

Результаты исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции второго подъема водозабора острова Казачий в 2019 году перед её поступлением в распределительную сеть Октябрьского района г. Красноярска

Результаты исследований проб питьевой воды, отобранных на насосной станции второго подъема водозабора острова Татышева в 2019 году перед её поступлением в распределительную сеть Советского района г. Красноярска

Фото: «КрасКом»

По материалам «КрасКома»