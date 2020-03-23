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Красноярским водителям рекомендуют подождать со сменой шин

Главная Общество
Красноярск
16:19 23 Марта 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярских водителей просят повременить со сменой зимней резины на летнюю. Об этом предупредили в ГИБДД. 

В марте в краевом центре ожидается гололед, а столбики термометров еще будут опускаться ниже 0 градусов по ночам. 

«Дорожные условия в период межсезонья нестабильны. В связи с частым переходом температуры воздуха через ноль градусов, проезжая часть в дневное время может быть сухой, а ночью и ранним утром на дороге образуется гололедица», - пояснили в ведомстве. 

В конце марта синоптики прогнозируют в Красноярске снег, а также дождь. 

«Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам не спешить с заменой шин на летние, пока не установится стабильная теплая погода. Также водителям не следует забывать, что за пределами города дорожные условия могут значительно отличаться», - отметили в ГИБДД. 

Задуматься о смене шин можно в апреле. 

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