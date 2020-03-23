Красноярским водителям рекомендуют подождать со сменой шин

Красноярских водителей просят повременить со сменой зимней резины на летнюю. Об этом предупредили в ГИБДД.

В марте в краевом центре ожидается гололед, а столбики термометров еще будут опускаться ниже 0 градусов по ночам.

«Дорожные условия в период межсезонья нестабильны. В связи с частым переходом температуры воздуха через ноль градусов, проезжая часть в дневное время может быть сухой, а ночью и ранним утром на дороге образуется гололедица», - пояснили в ведомстве.

В конце марта синоптики прогнозируют в Красноярске снег, а также дождь.

«Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам не спешить с заменой шин на летние, пока не установится стабильная теплая погода. Также водителям не следует забывать, что за пределами города дорожные условия могут значительно отличаться», - отметили в ГИБДД.

Задуматься о смене шин можно в апреле.