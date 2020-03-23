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В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
15:08 23 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава края Александр Усс провел заседание с членами регионального правительства. Власти обсуждали стремительное распространение коронавирусной инфекции, а также меры по профилактике заболевания. 

Губернатор поручил создать оперативную структуру, которая ежедневно будет решать вопросы, связанные с COVID-19. Главная задача - не допустить вспышки заболеваемости среди населения. 

«Сегодня мы имеем шесть случаев официального заболевания, порядка 3,8 тысячи человек находятся под наблюдением. Мы не должны допустить резкого всплеска заболеваний, для того чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Она будет работать прежде всего на людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи, - пожилых, граждан с ослабленным иммунитетом и так далее. Мы должны усилить работу по переводу этой категории людей на режим самоизоляции, чтобы снизить до минимума возможный риск заражения», - сказал губернатор. 

Не исключено, что в ближайшее время в крае ужесточат карантин. Сейчас власти готовят дополнительные меры, чтобы максимально ограничить распространение заболевания. 

Губернатор подчеркнул, что впереди у Красноярского края «тяжелые времена». 

Отметим, что по всей России из-за коронавируса приостановили диспансеризацию - медосмотры прекращены на неопределенный срок. 

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