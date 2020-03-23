23 марта
Красноярск
погода -1 °C
78.04
 
€ 84.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярском зоопарке животные просыпаются после спячки

Главная Общество
Красноярск
14:20 23 Марта 2020
общество, зоопарк
Источник: Енисей
версия для печати Ico_print

В зоопарке «Роев ручей» животные начали выходить из зимней спячки - проснулись медведи, но в норах пока остаются барсуки, еноты и сурки. 

Два гималайских медведя - Яшин и Стрельцов - уже ведут активный образ жизни. Они борются друг с другом по несколько часов в день. Со дня на день сотрудники зоопарка ожидают пробуждения 25-летней бурой медведицы Маши. 

«Есть у нас ветеран парка, бурая медведица Маша, ей 25 лет. Она приехала к нам из заповедника Столбы, она любит подольше поспать, у нее возраст, знаете ли. А Буян, бурый медведь, уже проснулся», - рассказал Олег Чипура, сотрудник парка флоры и фауны «Роев ручей».

Еноты ушли в спячку в начале ноября. В марте они проснутся. У птиц, по словам сотрудников, начался брачный период. 

«Начинают строить гнезда аисты, садятся на гнезда ибисы, вороны. Очень многие птицы именно весной начинают думать о потомстве, строить из каких-то веточек, из каких-то даже обрывков шкуры, это хищники делают, гнезда», - пояснили работники. 

Период ухаживаний сейчас идет у верблюдов. Еще осенью к самке Горе подсадили юного самца. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

23 Марта 2020 г.
Людей старшего поколения просят соблюдать самоизоляцию
Новости Красноярска: Красноярским пенсионерам во время пандемии корнавируса помогут волонтеры

Красноярским пенсионерам во время пандемии корнавируса помогут волонтеры

23 Марта 2020 г.
Открыт специальный штаб
Новости Красноярска: В Красноярске активизировались клещи

В Красноярске активизировались клещи

23 Марта 2020 г.
Обработка территорий пока не началась
Новости Красноярска: Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Марта 2020 г.
С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном режиме. Об этом сообщили в городской администрации.  До 31 марта дети официально находятся на каникулах - с 1 апреля в учреждениях начинается новая четверть. Однак...
Новости Красноярска: Подведены итоги конкурса «Природы чистый дар»

Подведены итоги конкурса «Природы чистый дар»

23 Марта 2020 г.
На конкурс поступили 69 индивидуальных и коллективных работ
Новости Красноярска: В Красноярске расширили план дорожного ремонта

В Красноярске расширили план дорожного ремонта

23 Марта 2020 г.
Включены еще два участка
Новости компаний
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

19 Марта 2020 г.
За деньги он принимал студентов на бюджет
Новости Красноярска: В БСМП объявлен карантин

В БСМП объявлен карантин

19 Марта 2020 г.
Красноярцам запрещено посещать пациентов стационара и реанимации
Новости Красноярска: У пятого красноярца подтвердился коронавирус

У пятого красноярца подтвердился коронавирус

21 Марта 2020 г.
Еще десятки людей ждут результаты анализов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19