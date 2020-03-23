В красноярском зоопарке животные просыпаются после спячки

В зоопарке «Роев ручей» животные начали выходить из зимней спячки - проснулись медведи, но в норах пока остаются барсуки, еноты и сурки.

Два гималайских медведя - Яшин и Стрельцов - уже ведут активный образ жизни. Они борются друг с другом по несколько часов в день. Со дня на день сотрудники зоопарка ожидают пробуждения 25-летней бурой медведицы Маши.

«Есть у нас ветеран парка, бурая медведица Маша, ей 25 лет. Она приехала к нам из заповедника Столбы, она любит подольше поспать, у нее возраст, знаете ли. А Буян, бурый медведь, уже проснулся», - рассказал Олег Чипура, сотрудник парка флоры и фауны «Роев ручей».

Еноты ушли в спячку в начале ноября. В марте они проснутся. У птиц, по словам сотрудников, начался брачный период.

«Начинают строить гнезда аисты, садятся на гнезда ибисы, вороны. Очень многие птицы именно весной начинают думать о потомстве, строить из каких-то веточек, из каких-то даже обрывков шкуры, это хищники делают, гнезда», - пояснили работники.

Период ухаживаний сейчас идет у верблюдов. Еще осенью к самке Горе подсадили юного самца.