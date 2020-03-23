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Красноярским пенсионерам во время пандемии корнавируса помогут волонтеры

Главная Общество
Красноярск
13:35 23 Марта 2020
общество, красноярск, волонтеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На помощь пенсионерам из Красноярского края во время пандемии коронавируса придут волонтеры. Добровольцы бесплатно сделают для пожилых все необходимое - купят продукты и лекарства. В специальный штаб, организованный движением «Волонтеры-медики» и ОНФ, по всему региону входят 115 человек. 

«В рамках акции #МыВместе на территории Красноярского края открылся волонтерский штаб для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все волонтеры проходят дистанционное и очное обучение. Работа осуществляется только в средствах индивидуальной защиты», - рассказали организаторы. 

Неравнодушных красноярцев просят присоединиться к движению - для этого необходимо подать заявку на сайте. Обязательное условие – возраст старше 16 лет.

Напомним, именно люди пожилого возраста находятся в группе риска по заражению коронавирусом. Из-за хронических заболеваний инфекция лечится трудно и нередко приводит к летальному исходу. Пенсионерам рекомендуется строго соблюдать карантин и как можно реже появляться в местах массового скопления людей. 

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