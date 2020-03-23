Красноярским пенсионерам во время пандемии корнавируса помогут волонтеры

На помощь пенсионерам из Красноярского края во время пандемии коронавируса придут волонтеры. Добровольцы бесплатно сделают для пожилых все необходимое - купят продукты и лекарства. В специальный штаб, организованный движением «Волонтеры-медики» и ОНФ, по всему региону входят 115 человек.

«В рамках акции #МыВместе на территории Красноярского края открылся волонтерский штаб для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все волонтеры проходят дистанционное и очное обучение. Работа осуществляется только в средствах индивидуальной защиты», - рассказали организаторы.

Неравнодушных красноярцев просят присоединиться к движению - для этого необходимо подать заявку на сайте. Обязательное условие – возраст старше 16 лет.

Напомним, именно люди пожилого возраста находятся в группе риска по заражению коронавирусом. Из-за хронических заболеваний инфекция лечится трудно и нередко приводит к летальному исходу. Пенсионерам рекомендуется строго соблюдать карантин и как можно реже появляться в местах массового скопления людей.