В Красноярске активизировались клещи

В Красноярске зафиксированы первые случаи укусов клещей. Пострадали от членистоногих не люди, а животные. Местная жительница сняла клеща с собаки после прогулки по острову Татышев. Об этом она рассказали в социальных сетях.

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждали красноярцев о том, что клещи появятся в лесной местности в конце марта. Из-за теплой зимы опасные членистоногие проснутся раньше, поэтому горожан просят позаботиться о прививках от энцефалита.

Пик активности клещей специалисты регистрируют в мае-июне. В эти месяцы - максимальное количество укушенных. Защитить себя от опасных заболеваний можно с помощью вакцины.

«Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок – двух вакцинаций с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев и ревакцинации через 9-12 месяцев», - напомнили в Роспотребнадзоре.

Фото: vk.com/club7571753