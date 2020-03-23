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Подведены итоги конкурса «Природы чистый дар»

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Красноярск
11:59 23 Марта 2020
конкурс, творчество, дети, энергетика
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Жюри творческого конкурса «Природы чистый дар», организованного ПАО «Богучанская ГЭС» и посвященного Всемирному дню водных ресурсов, подвело итоги. На конкурс поступили 69 индивидуальных и коллективных работ, в том числе рисунки, плакаты, фотографии и видеоролики. Самым младшим участникам исполнилось всего по 4 года, самым старшим – 16 лет.

По условиям конкурса в нем могли принять участие все дети, проживающие в Кежемском районе Красноярского края, на конкурс принимали рисунки в любой технике, плакаты, видеоролики продолжительность до 3 минут и фотографии. Конкурс проводится по трем номинациям. «Вода – наше сокровище», «Несущие свет» и «Моя Ангара». Жюри определило девять призовых меств трех возрастных группах (4-6 лет, 7-10 лет и 11-17 лет) и три призовых места для детей сотрудников Богучанской ГЭС.

В младшей возрастной группе первое место заняла коллективная работа группы «Росинка» (детский сад «Березка», г. Кодинск), второе место – плакат группы «Смородинка» (детский сад «Солнышко», г. Кодинск), третье место – Альбина Файзулина, представившая две работы в разных номинациях. Во второй возрастной группе первое место занял рисунок Виктории Деринг, второе место – фоторабота Арины Шульцевой, третье место – фотография Никиты Нейфельда. В старшей возрастной группе все члены жюри признали лучшим видеоролик Анны Шнитко и Степана Милосердова, второе место – плакат Ангелины Ериной об охране водных ресурсов, третье место – рисунок Елизаветы Койновой. Работы, представленные детьми сотрудников Богучанской ГЭС, были выделены в отдельную группу. Первое место занял рисунок Валерии Веськиной, второе место – две работы Софьи Климович, третье место – рисунок Варвары Переваловой.

«Все работы представленные на конкурс, произвели на членов жюри хорошее впечатление – участники конкурса продемонстрировали не только интерес к теме и любовь к природе, но и хорошую фантазию. Высоким мастерством отличаются работы учеников Центра дополнительного образования: чувствуется, что ребята много занимаются и овладели самыми разными техниками обработки фотографий. Особая благодарность – всем учителям и воспитателям, которые помогли своим воспитанникам подготовить и передать работы», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

ПАО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие и технические конкурсы для школьников города Кодинска и Кежемского района. Традиционным стали конкурсы «Энергия творчества», приуроченные к дню энергетика, и фотоконкурсы, приуроченные к Дню воды, Всероссийской экологической акции #оБерегай и фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче. В 2019 году состоялся конкурс исследовательских проектов «Наследники Леонардо», участники которого представили модели электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и творческий конкурс для детей сотрудников станции «Когда родители снимают спецовку». 

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»

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