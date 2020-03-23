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Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Главная Общество
Красноярск
12:12 23 Марта 2020
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном режиме. Об этом сообщили в городской администрации. 

До 31 марта дети официально находятся на каникулах - с 1 апреля в учреждениях начинается новая четверть. Однако из-за вспышки коронавируса занятия решили перевести в новый формат. 

«До начала новой четверти образовательным учреждениям предстоит выбрать наиболее удобные формы работы, составить новое расписание, подобрать учебный материал и многое другое», - пояснили в управлении образования. 

Сейчас родителей просят подготовиться к дистанционному обучению детей - установить Skype, подключить интернет для связи с учителем. 

Предположительно, новый онлайн-формат обучения продлится до 12 апреля. 

Напомним, в марте вузы Красноярска перешли на дистанционный режим обучения, многие компании перевели работников на «удаленку» из-за неблагоприятной обстановки с вирусом COVID-19. В крае зафиксировано уже шесть заболевших. 

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