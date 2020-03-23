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В Красноярске расширили план дорожного ремонта

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Красноярск
11:20 23 Марта 2020
красноярск, общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мэрия Красноярска увеличила план дорожного ремонта на предстоящий сезон. В него включены два участка: ул. Железнодорожников от ул. Северная до ул. Республики, а также мост через р. Бугач по Московскому тракту. Это удалось сделать благодаря перераспределению федеральных средств для нацпроекта, пояснили в администрации. 

«На большинстве городских магистралей будет проведен локальный ремонт, заливка трещин, а также работы в рамках гарантийных обязательств, которые подрядчики будут проводить за свой собственный счет», - рассказали в департаменте горхозяйства. 

Напомним, план работ на текущий год достаточно серьезный: строительство дорог по пр. Молодежный в Солнечном, вокруг 10-го микрорайона Солонцы-2, возведение пешеходного перехода на Волочаевской, ремонт ул. Ястынской, Марковского и Судостроительной. Начнется строительство дороги от дома № 33 по ул. Мате Залки до ул. Космонавтов. В мэрии также пообещали разработать проекты магистрали по ул. Гриболевская и пешеходного перехода на ул. Калинина.

Добавим, что в ближайшее время планируется объявить торги по поиску подрядчиков на новые объекты ремонта. Уже готовы все документы для размещения торгов на госзакупках. 

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