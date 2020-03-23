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Эксперты ЦСМ проверили качество воды из кранов в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:17 23 Марта 2020
общество, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Эксперты ЦСМ проверили качество горячей и холодной воды из кранов в пяти районах Красноярска, а также в Березовке. Специалисты с передвижной лабораторией взяли пробы холодной воды в шести квартирах и измерили температуру горячей – она должна быть не менее 55 градусов и не выше 75 градусов.

Образцы проверят на безопасность химического состава и по органолептическим показателям: железо, марганец, жесткость, цветность, запах.

«В одной из квартир эксперты отметили наличие постороннего запаха и несоответствие цвета в холодной воде. В другой квартире в Ленинском районе температура горячей воды не поднялась выше 31 градуса. Ее жители имеют право на полный перерасчет стоимости горячего водоснабжения по тарифу холодной воды», - отметили в пресс-службе красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Результаты экспертизы воды ЦСМ планирует представить на этой неделе.

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