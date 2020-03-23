СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами

Сибирский федеральный университет поможет школам Красноярского края перейти на дистанционный формат обучения и откроет для них бесплатный доступ к информационно-ресурсной базе вуза.

«Ситуация непростая для всей системы образования как высшего, так и среднего. За прошедшую неделю вузы в основной своей массе сумели перестроиться на дистанционной формат. Немалую роль в этом сыграло то, что ведущие российские вузы открывали доступ к электронным материалам. Школы пока на каникулах, но на данный момент никто не может с определённостью сказать, когда учебные заведения вернутся в штатный режим. Для того, чтобы образовательные программы были освоены в полном объёме, мы предложили Министерству образования Красноярского края оказать содействие в организации обучения для школ региона», — сообщил врио ректора СФУ Максим Румянцев.

Университет предоставит доступ к электронным учебным курсам, разработанным преподавателями СФУ, по математике, физике, химии и обществознанию для 11-х классов. Кроме того, будет открыт доступ к системе электронного обучения СФУ «е-Курсы», которая содержит свыше 15000 собственных курсов и к онлайн-платформе «е-Сибирь».

В распоряжении школьников также информационно-образовательные ресурсы библиотеки СФУ. Напомним, в 2010 году к электронной библиотеке СФУ были подключены 1287 образовательных организаций Красноярского края и Республики Хакасия. Коллекция научной библиотеки СФУ представлена доступом к электронным информационным ресурсам 52 российских и зарубежных научных баз данных, 80 тысячами наименований изданий из электронных библиотечных систем по различным отраслям знания.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ