Все МФЦ в Красноярском крае перешли на особый режим работы

Все многофункциональные центры Красноярска и края из-за коронавируса с понедельника, 23 марта, принимают клиентов только по предварительной записи. Посетителя необходимо предварительно записаться по телефону: 8-800-200-39-12 или через портал госуслуг.

Важно, что по одной записи предоставляется только одна услуга.

«Приходить в МФЦ следует ко времени, указанному в талоне предварительной записи. Посещать центры для получения готовых документов следует в день, указанный в расписке. МФЦ – место с массовым пребыванием людей, поэтому консультирование заявителей будет проводиться дистанционно. Данные меры принимаются для безопасности граждан», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как долго краевые МФЦ будут работать в режиме предварительной записи, пока не определено.