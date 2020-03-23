В Красноярске на месяц ограничено движение на Северном шоссе

Автомобилистов предупредили об ограничении движения на Северном шоссе в Красноярске. На 20-метровом участке магистрали в районе примыкания ул. Авиаторов будет сужена дорога по направлению движения к кольцевой развязке.

Ограничения начинают действовать с понедельника, 23 марта. С 6 апреля дорога будет сужена слева по направлению к кольцу. Все ограничения коммунальщики планируют снять 23 апреля.

Неудобства для водителей связаны с началом строительства тепломагистрали, объяснили в пресс-службе городской администрации.

Участок теплотрассы перенесут в строящийся район «Солонцы – 2». Это часть работ по строительству транспортной развязки через Северное шоссе в новый жилой массив - она станет продолжением ул. Авиаторов. Наземный трубопровод сейчас мешает строительству новой магистрали.