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Воспитанникам красноярских детсадов будут измерять температуру трижды в день

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Красноярск
08:55 23 Марта 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярских детсадах усиливают медицинский контроль за воспитанниками в связи с пандемией коронавируса. Руководство городских поликлиник рекомендовало врачам в дошкольных учреждениях измерять температуру у детей три раза в день, а также ежедневно проводить общий осмотр для выявления малышей с признаками ОРВИ. Тоже самое касается и сотрудников детсадов. 

Напомним, на прошлой неделе красноярских школьников досрочно отправили на каникулы. Детские сады пока работают в обычном режиме.

По последним данным регионального Минздрава, в стационаре БСМП в Красноярске находятся пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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