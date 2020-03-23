Воспитанникам красноярских детсадов будут измерять температуру трижды в день

В красноярских детсадах усиливают медицинский контроль за воспитанниками в связи с пандемией коронавируса. Руководство городских поликлиник рекомендовало врачам в дошкольных учреждениях измерять температуру у детей три раза в день, а также ежедневно проводить общий осмотр для выявления малышей с признаками ОРВИ. Тоже самое касается и сотрудников детсадов.

Напомним, на прошлой неделе красноярских школьников досрочно отправили на каникулы. Детские сады пока работают в обычном режиме.

По последним данным регионального Минздрава, в стационаре БСМП в Красноярске находятся пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.