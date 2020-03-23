В Красноярске ожидается резкое похолодание

Сильный ветер принесет в Красноярск резкое похолодание. После 11-градусного тепла, которое радовало горожан в выходные, температура в понедельник днем опустится до 3…-5°С. Кроме того, синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают о порывах северо-западного ветра до 15 м/с и небольшом снеге.

«23 марта по центральным районам Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер, местами до 25 м/с», - сообщили в метеоцентре.

Всю неделю в Красноярске будет пасмурно, ожидаются незначительные осадки.

В ночь на вторник, 24 марта, похолодает -12°С, в светлое время термометры покажут -7°С.

В среду, 25 марта, ночью синоптики прогнозируют 13-градусный мороз, днем воздух прогреется до 0°С.

С четверга, 26 марта, температура в Красноярске начнет повышаться. В темное время суток термометры покажут -7°С, в дневные часы до +3°С. К концу рабочей недели дневные температуры достигнут +7°С.