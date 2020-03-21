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В Красноярском крае заблокировали сайты по продаже водительских прав

Главная Общество
Красноярск
13:00 21 Марта 2020
красноярск, общество, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевая прокуратура нашла в Сети три сайта, на которых незаконно продавались различные готовые документы: водительские удостоверения различных категорий, дубликаты прав и медицинские справки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

 

В прокуратуре напомнили, что за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. 

«Вход на сайты свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь. Ограничение на передачу, копирование и распространение отсутствовало», - говорится в сообщении. 

Сотрудники надзорного ведомства подготовили три иска в суд о блокировке интернет-ресурсов. Высшая инстанция удовлетворила требования прокуратуры. 

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