В Красноярском крае заблокировали сайты по продаже водительских прав

Краевая прокуратура нашла в Сети три сайта, на которых незаконно продавались различные готовые документы: водительские удостоверения различных категорий, дубликаты прав и медицинские справки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре напомнили, что за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

«Вход на сайты свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь. Ограничение на передачу, копирование и распространение отсутствовало», - говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства подготовили три иска в суд о блокировке интернет-ресурсов. Высшая инстанция удовлетворила требования прокуратуры.