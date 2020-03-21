21 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев просят отказаться от любых поездок за границу

Главная Общество
Красноярск
10:36 21 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жителей Красноярского края просят отказаться от всех поездок за рубеж. Дело не только в пандемии коронавируса по всему миру, но и в сложностях с логистикой. Многие страны вводят ограничения для въезда иностранцев, в том числе Россия. Некоторые государства делают это без уведомлений, что значительно усложняет ситуацию с вывозом путешественников. Об этом официально предупредили в краевом агентстве по туризму. 

«Даже если у вас на руках путевка, а авиакомпания не отменяет рейс, вы можете оказаться в сложном положении. К примеру, во Вьетнаме вас поместят на 14-дневный карантин. А в Таиланд не пустят без справки об отсутствии коронавируса», - предупредили в агентстве. 

Кроме того, все люди, прибывшие на территорию России, должны отправиться на самоизоляцию на две недели.

Напомним, сейчас в крае под медицинским наблюдением на дому находятся 1314 человек. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам придумали развлечения во время карантина

Красноярцам придумали развлечения во время карантина

20 Марта 2020 г.
Публикуем полезные ссылки
Новости Красноярска: Красноярский алюминиевый завод перешел на новое экологичное сырье

Красноярский алюминиевый завод перешел на новое экологичное сырье

20 Марта 2020 г.
Экологический эффект может достигать до 20% снижения выбросов
Новости Красноярска: В Красноярске начали стерилизовать «корпоративных» бродячих собак

В Красноярске начали стерилизовать «корпоративных» бродячих собак

20 Марта 2020 г.
Это животные, которые живут на базах и других промышленных объектах
Новости Красноярска: На ул. Вильского в Красноярске запретят остановку и парковку

На ул. Вильского в Красноярске запретят остановку и парковку

20 Марта 2020 г.
Изменения будут действовать постоянно
Новости Красноярска: Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

20 Марта 2020 г.
Всего медики обследовали 1,5 тысячи человек
Новости Красноярска: В Канске девушка проехала на крыше иномарки ради эффектных фото

В Канске девушка проехала на крыше иномарки ради эффектных фото

20 Марта 2020 г.
Водители оштрафовали на две тысячи рублей
Новости компаний
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

19 Марта 2020 г.
За деньги он принимал студентов на бюджет
Новости Красноярска: Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

17 Марта 2020 г.
Семерых сотрудников ГИБДД и одного полицейского задержали за взятки от перевозчиков - за деньги правоохранители ...
Новости Красноярска: Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

17 Марта 2020 г.
Кресло может занять Роман Тютюник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19