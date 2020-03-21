Красноярцев просят отказаться от любых поездок за границу

Жителей Красноярского края просят отказаться от всех поездок за рубеж. Дело не только в пандемии коронавируса по всему миру, но и в сложностях с логистикой. Многие страны вводят ограничения для въезда иностранцев, в том числе Россия. Некоторые государства делают это без уведомлений, что значительно усложняет ситуацию с вывозом путешественников. Об этом официально предупредили в краевом агентстве по туризму.

«Даже если у вас на руках путевка, а авиакомпания не отменяет рейс, вы можете оказаться в сложном положении. К примеру, во Вьетнаме вас поместят на 14-дневный карантин. А в Таиланд не пустят без справки об отсутствии коронавируса», - предупредили в агентстве.

Кроме того, все люди, прибывшие на территорию России, должны отправиться на самоизоляцию на две недели.

Напомним, сейчас в крае под медицинским наблюдением на дому находятся 1314 человек.