Красноярцам придумали развлечения во время карантина

Красноярцам, находящимся на карантине из-за коронавируса, составили список интернет-ресурсов с полезным контентом. Жителям настоятельно советуют избегать мест массового скопления людей и больше времени проводить дома.

В мэрии рассказали, чем горожане могут занять себя во время самоизоляции. Например, для всех желающих доступны обучающие ресурсы:

Фоксфорд дает доступ бесплатныйдоступко всем курсам по школьной программе на время карантина;

2. Coursera открыла для вузов и студентов бесплатный доступ к своим курсам до 31.07;

300 бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов мира на английском языке.

Дети тоже смогут провести время с пользой:

Детский и семейный психолог Светлана Ройз пишет о том, чем заниматься с детьми дома;

Детская комната Arzamas публикует разнообразный контент;

Детские аудиоспектакли онлайн;

Бесплатный образовательный проект Гёте-Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет;

Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет;

Карманный ученый - совместный проект издательства «Розовый жираф» и Ильи Колмановского;

Онлайн-курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS.

Для взрослых подготовили особую подборку: