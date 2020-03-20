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Красноярцам придумали развлечения во время карантина

Главная Общество
Красноярск
16:36 20 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцам, находящимся на карантине из-за коронавируса, составили список интернет-ресурсов с полезным контентом. Жителям настоятельно советуют избегать мест массового скопления людей и больше времени проводить дома. 

В мэрии рассказали, чем горожане могут занять себя во время самоизоляции. Например, для всех желающих доступны обучающие ресурсы: 

  • Фоксфорд дает доступ бесплатныйдоступко всем курсам по школьной программе на время карантина;

  • 2. Coursera открыла для вузов и студентов бесплатный доступ к  своим курсам до 31.07;

  • 300 бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов мира на английском языке.

Дети тоже смогут провести время с пользой: 

  • Детский и семейный психолог Светлана Ройз пишет о том, чем заниматься с детьми дома;

  • Детская комната Arzamas публикует разнообразный контент;  

  • Детские аудиоспектакли онлайн

  • Бесплатный образовательный проект Гёте-Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет;

  • Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет;

  • Карманный ученый - совместный проект издательства «Розовый жираф» и Ильи Колмановского;  

  • Онлайн-курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS. 

Для взрослых подготовили особую подборку: 

  • Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную подписку на все курсы, лекции, подкасты;

  • У Enterclass можно пройти уроки рисования; 

  • Телеканал ТНT открывает бесплатный доступ ко всему контенту Premier; 

  • Венская опера начинает онлайн-трансляции своих  спектаклей;

  • Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с операми из архивов;

  • Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим  спектаклям.  

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