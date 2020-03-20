Красноярцам придумали развлечения во время карантина

Красноярцам, находящимся на карантине из-за коронавируса, составили список интернет-ресурсов с полезным контентом. Жителям настоятельно советуют избегать мест массового скопления людей и больше времени проводить дома.
В мэрии рассказали, чем горожане могут занять себя во время самоизоляции. Например, для всех желающих доступны обучающие ресурсы:
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Фоксфорд дает доступ бесплатныйдоступко всем курсам по школьной программе на время карантина;
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2. Coursera открыла для вузов и студентов бесплатный доступ к своим курсам до 31.07;
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300 бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов мира на английском языке.
Дети тоже смогут провести время с пользой:
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Детский и семейный психолог Светлана Ройз пишет о том, чем заниматься с детьми дома;
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Детская комната Arzamas публикует разнообразный контент;
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Детские аудиоспектакли онлайн;
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Бесплатный образовательный проект Гёте-Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет;
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Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет;
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Карманный ученый - совместный проект издательства «Розовый жираф» и Ильи Колмановского;
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Онлайн-курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS.
Для взрослых подготовили особую подборку:
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Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную подписку на все курсы, лекции, подкасты;
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У Enterclass можно пройти уроки рисования;
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Телеканал ТНT открывает бесплатный доступ ко всему контенту Premier;
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Венская опера начинает онлайн-трансляции своих спектаклей;
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Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с операми из архивов;
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Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям.