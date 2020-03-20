Аккредитация нефтегазового направления возобновлена

Направлению «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» Института нефти и газа Сибирского федерального университета переоформлено свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности. Соответствующий приказ выпустила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 18 марта 2020 года.

«Год назад одно из пятнадцати направлений подготовки Института нефти и газа СФУ не получило аккредитацию. Заявление на повторную аккредитацию, согласно правилам Рособрнадзора, университет мог подать по прошествии года, что и было сделано. Университет провёл работу над ошибками и устранил все выявленные экспертами недочёты. На сегодня образовательная программа соответствует всем установленным требованиям, - отметил проректор по учебной работе Денис Гуц. - Выход приказа означает, что выпускники университета, обучающиеся по данному направлению, смогут получить диплом государственного образца».