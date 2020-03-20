Красноярский алюминиевый завод перешел на новое экологичное сырье

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ перешел на использование нового вида сырья – гибридного пека, который применяется в приготовлении подштыревой анодной массы и содержит меньше полициклических ароматических углеводородов. Испытания показали, что экологический эффект при применении этого пека может достигать до 20% снижения выбросов бенз(а)пирена.

Одним из существенных источников образования полиароматических углеводородов или смолистых веществ в электролизном производстве КрАЗа является операция перестановки анодных штырей. Теперь в этой операции используется сырье со сниженным содержанием смолистых веществ, в частности, гибридный пек. Испытания нового сырья прошли на КрАЗе осенью прошлого года.

– Несмотря на то, что по технико-экономическим показателям этот пек не имеет преимуществ перед классическим и увеличивает трудозатраты на обслуживание электролизера, с точки зрения экологии мы получаем существенное снижение выбросов по смолистым веществам, в частности, бенз(а)пирену. Исходя из этого в компании рассматривается продолжение и расширение использования более экологичного сырья, – рассказал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

В настоящее время объем закупаемого гибридного пека обеспечивает потребность КрАЗа на текущий год.