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Красноярский алюминиевый завод перешел на новое экологичное сырье

Главная Общество
Красноярск
14:41 20 Марта 2020
промышленность, металлургия, материалы, экология
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ перешел на использование нового вида сырья – гибридного пека, который применяется в приготовлении подштыревой анодной массы и содержит меньше полициклических ароматических углеводородов. Испытания показали, что экологический эффект при применении этого пека может достигать до 20% снижения выбросов бенз(а)пирена.

Одним из существенных источников образования полиароматических углеводородов или смолистых веществ в электролизном производстве КрАЗа является операция перестановки анодных штырей. Теперь в этой операции используется сырье со сниженным содержанием смолистых веществ, в частности, гибридный пек. Испытания нового сырья прошли на КрАЗе осенью прошлого года.

– Несмотря на то, что по технико-экономическим показателям этот пек не имеет преимуществ перед классическим и увеличивает трудозатраты на обслуживание электролизера, с точки зрения экологии мы получаем существенное снижение выбросов по смолистым веществам, в частности, бенз(а)пирену. Исходя из этого в компании рассматривается продолжение и расширение использования более экологичного сырья, – рассказал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

В настоящее время объем закупаемого гибридного пека обеспечивает потребность КрАЗа на текущий год.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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