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В Красноярске начали стерилизовать «корпоративных» бродячих собак

Главная Общество
Красноярск
13:00 20 Марта 2020
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске начали стерилизовать бродячих собак, живущих на территориях баз и других промышленных объектах. «Чистку» псов провели в Центральном районе, сообщили в мэрии. 

Так, одними из первых на просьбу чиновников отреагировали владельцы одного из гаражных кооперативов по ул. 3-я Дальневосточная. Они стерилизовали двух собак. Еще шесть организаций пообещали решить этот вопрос на своих территориях. 

Всего же в центре насчитывается около 80 таких организаций - всех владельцев попросили принять меры и взять ответственность за бродячих животных, находящихся на базах. 

 

«Чтобы оперативно решать сложные ситуации, связанные с безнадзорными животными, в администрации Центрального района создали рабочую группу. Специалисты, которые в неё входят, проводят рейды и выявляют бездомных собак, обращая особое внимание на большие стаи. Значительная часть животных, а на сегодня их выявлено около 80, уже стерилизованы», - отчитались о проведенной работе в мэрии. 

По-прежнему больше всего жалоб от красноярцев приходит из частного сектора. 

Напомним, в феврале красноярские власти взялись за собак, которые живут на промышленных базах и стройках, но по факту являются бродячими. Таких животных необходимо чипировать и стерилизовать, так как псы ежегодно значительно увеличивают свою популяцию. От бродячих собак сегодня страдают практически все районы города. Некоторые особи ведут себя агрессивно, нападая на взрослых и детей. 

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