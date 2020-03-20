На ул. Вильского в Красноярске запретят остановку и парковку

В Красноярске в районе домов по ул. Вильского, 14-16 запретят остановку и парковку автомобилей. Об этом водителей предупредили в мэрии. Ограничения вступят в силу 6 апреля и будут действовать постоянно.

На участке в районе жилых домов в ближайшее время обещают установить знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

«Изменения будут введены с 6 апреля и будут действовать постоянно. Такое решение было принято в рамках исполнения предписания, выданного отделом ГИБДД, в целях обеспечения безопасности движения пешеходов на данном участке и исключения дорожно-транспортных происшествий», - сообщили в администрации.

Напомним, с 5 апреля изменится схема остановки транспорта на перекрестке ул. Московская и ул. Мичурина. Такое решение также принято для безопасности автомобилистов и пешеходов.