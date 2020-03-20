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Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

Главная Общество
Красноярск
11:58 20 Марта 2020
общество, вирус, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае на самоизоляции из-за коронавируса находятся 1120 человек. За последние сутки на карантин отправили 639 человек, отчитались в Роспотребнадзоре. Особый двухнедельный режим установлен для всех лиц с момента пересечения границы России. 

По данным Минздрава, туристов за время карантина дважды проверяют на коронавирус - на 10 и 12-й дни. Также в период наблюдения проводится клинический осмотр красноярцев на дому. 

«Лабораторное обследование проводится всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лиц, контактных с больными COVID-2019. Обследовано 1520 человек», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, в Красноярске официально зарегистрировано четыре случая заражения новым вирусом. Состояние здоровья туристов оценивается как удовлетворительное. Все четверо находятся в изолированных палатах под наблюдением врачей. 

Фото: © AP Photo / Francois Mori

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