Более тысячи красноярских туристов отправлены на самоизоляцию

В Красноярском крае на самоизоляции из-за коронавируса находятся 1120 человек. За последние сутки на карантин отправили 639 человек, отчитались в Роспотребнадзоре. Особый двухнедельный режим установлен для всех лиц с момента пересечения границы России.

По данным Минздрава, туристов за время карантина дважды проверяют на коронавирус - на 10 и 12-й дни. Также в период наблюдения проводится клинический осмотр красноярцев на дому.

«Лабораторное обследование проводится всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лиц, контактных с больными COVID-2019. Обследовано 1520 человек», - пояснили в ведомстве.

Напомним, в Красноярске официально зарегистрировано четыре случая заражения новым вирусом. Состояние здоровья туристов оценивается как удовлетворительное. Все четверо находятся в изолированных палатах под наблюдением врачей.

Фото: © AP Photo / Francois Mori